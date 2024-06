Leonor de Borbón cumplió su mayoría de edad e 31 de octubre de 2023 y coincidiendo con su cumpleaños, celebró su jura de la Constitución. Con este acto, se convierte por pleno derecho en heredera al trono y jura lealtad a su padre, el rey Felipe VI, y a la Carta Magna.

Desde ese momento, la princesa empezó a tomar sus propias decisiones y se desvinculó completamente de las órdenes de Letizia. Sabemos que hay muchos secretos escondidos en Zarzuela y la mayoría son desvelados por expertos en Casa Real como Pilar Eyre y Jaime Peñafiel. Una de las que más daño se le ha hecho es a Letizia con biografías no autorizadas, y si no va con mucho cuidado la hermana de Sofía también podría salir perjudicada.

En estos últimos meses, se habló de la verdadera relación entre los reyes y de la supuesta infidelidad de Letizia a Felipe con Jaime del Burgo. Algunos aseguran que su matrimonio es una farsa y que el monarca escondería su verdadera orientación sexual mientras que la reina aceptó un matrimonio de conveniencia por su ambición.

Además, Jaime Peñafiel destapó que las hijas de Letizia, Leonor y Sofía, no serían hijas biológicas de la reina, sino de su hermana Erika Ortiz, quien se suicido en febrero de 2007.

Cómo se iba a llamar Leonor de Borbón

También, el periodistas develó que Leonor iba a llamarse realmente Sofía, era la ilusión de Felipe, pero la reina no estaba dispuesta a que sus hijos se relacionasen con los Borbón. Letizia no quería que Leonor se llamase como su abuela, quiere que una vez fallecidos los padres de Felipe VI ya no quede rastro de aquella época.

"Ahora se ha sabido que Leonor iba a llamarse Sofía pero Letizia no quería saber nada de que su primogénita llevara el nombre de su suegra. Ya apuntaba malas maneras” escribió Peñafiel, en donde demuestra la tensa relación existente entre Doña Sofía y la reina Letizia.

Reina Letizia y Doña Sofia.

La asturiana quería dejar huella en la corona y apartar a los Borbones de ella, por este motivo impidió que la niña se llamase Sofía. No quería que se repitiese la misma historia.

Letizia Ortiz demuestra su autoridad dentro de la relación con Felipe VI, ya que sus decisiones son las que predominan en la relación entre los reyes.

N.L