Los reyes de España, Felipe VI y Letizia Ortiz, enfrentan una decisión que no es del todo cómoda. Sobre la mesa de Zarzuela descansa una invitación que despertó el interés de los medios y de la realeza europea: la boda de Teodora de Grecia, hija del fallecido Constantino II y Ana María de Grecia.

El enlace, que se celebrará el 28 de septiembre en Atenas, promete reunir a gran parte de la familia real griega, así como a la realeza europea. ¿Pero asistirán los monarcas españoles? Para la reina Letizia, las bodas familiares no son su plan favorito. Históricamente, la consorte evita a toda costa este tipo de eventos, a menos que sean ineludibles.

De hecho, el último gran evento nupcial en el que debía estar presente, el de Victoria López-Quesada, ahijada del rey Felipe, la vio ausente. En aquella ocasión, Letizia se encontraba en París, asistiendo a los Juegos Paralímpicos, lo que le permitió escapar al encuentro familiar.

Sin embargo, esta vez la decisión se presenta mucho más compleja. Teodora de Grecia es una figura muy cercana a la familia de Felipe, lo que sitúa a los reyes en una encrucijada social y política. Además, la invitación también fue extendida a otros miembros de la familia Borbón, como la reina emérita Sofía, las infantas Elena y Cristina, y el rey Juan Carlos, quien reside actualmente en Abu Dabi.

Una reunión que incomoda a Letizia Ortiz

La idea de asistir a la boda no entusiasma particularmente a Letizia. Aunque su relación con la familia real griega mejoró en los últimos tiempos, la reina española tuvo momentos de tensión con algunos de sus miembros. Uno de los episodios más recordados fue su enfrentamiento público con Marie Chantal de Grecia, esposa de Pablo de Grecia, quien lanzó duras críticas contra la reina.

Sin embargo, ese enfrentamiento parece haber quedado en el pasado. Durante el funeral de Constantino de Grecia, Letizia y Marie Chantal sorprendieron al mundo apareciendo juntas, sonrientes y cómplices, como si quisieran demostrar que las asperezas habían sido superadas.

La boda de Teodora será, sin duda, un evento significativo para la realeza europea. La hija del fallecido rey Constantino contraerá matrimonio con Matthew Kumar, y la invitación, elegantemente diseñada en azul real, es un claro guiño a la familia real griega, que, aunque sin trono, sigue teniendo un peso simbólico en la región.

Felipe VI mantiene una relación cercana con la familia de Grecia, lo que hace que su presencia en la boda sea esperada. No obstante, la agenda de los reyes españoles no ha confirmado aún su asistencia. Si bien no hay compromisos públicos que les impidan viajar a Atenas, la decisión final aún está por tomarse.

