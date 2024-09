No se viven calmos momentos dentro de la familia real española. Es que a pesar de intentar mantener gran hermetismo respecto a la intimidad de la realeza, muchas veces ese objetivo no se cumple, y muchos menos si un miembro tiene la aspiración de pertenecer a los medios de comunicación. Este es el caso de Victoria Federica, hija de la infanta Elena, sobrina de Felipe y Letizia, quien comenzó a ser influencer en las redes sociales y recientemente realizó su primera entrevista en televisión. Ahora, se conocieron las repercusiones dentro del clan.

La interna familiar de Letizia y Felipe con Victoria Federica

Finalmente, Victoria Federica hizo su debut en la televisión española. Fue la invitada estrella de El Hormiguero, el programa del momento donde las grandes estrellas son entrevistadas por Pablo Motos, quien logra tener las más esperadas declaraciones. Y este caso, no fue la excepción, ya que a pesar que la joven intentó no dar detalles sobre la familia real, no logró del todo con su objetivo, lo que generó malestar en los reyes, Felipe y Letizia,

La joven habló de su incipiente carrera en los medios de comunicación y dejó en claro diversos aspectos de su personalidad, y la charla fue muy amena. Se limitó a hablar de los miembros de la realeza, pero evidenció cómo fue crecer en esta particular familia, que tiene grandes responsabilidades con la sociedad, y vive en el ojo de la tormenta.

Puntualmente, Victoria detalló sobre el momento que se sintió molesta respecto a un aspecto crucial de ser parte de la realeza. "Desde el minuto que nací llevaba guardaespaldas, ellos pertenecen a la Policía Nacional y estuvieron conmigo hasta que cumplí los 18 años. Lo llevé bien, hasta que fui adolescente, con 16 años, que me sentí agobiada. Pero los adoraba, a día de hoy tengo relación con muchos de ellos y a veces intentamos vernos”, detallo.

Y estas habrían sido las palabras que alertaron a los reyes, Felipe y Letizia ya que la relación esta que indica la joven no sería cierta, además pone en problemas a los miembros de la custodia, quienes no tienen permitido estas acciones, según lo confirmó el medio Monarquía Confidencial, al consultar fuentes cercanos a los reyes.

No obstante, la pareja buscará mantenerse por fuera del trabajo de su sobrina, que tiene intenciones que pisar fime en la televisión. Próximamente, será parte del ciclo "El desafío", que consiste en realizar una serie de pruebas físicas, aunque ya realizó las filmaciones, saldrá al aire en enero próximo.