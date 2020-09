A los 82 años, murió el actor Atilio Pozzobón

La Asociación Argentina de Actores confirmó que este sábado falleció el actor Atilio Pozzobón, a los 82 años. Por el momento se desconocen las causas de su deceso.

El intérprete comenzó su carrera en el periodismo deportivo y participó de "Telecómicos", que llegó a 75 puntos de rating. También fue comentarista deportivo en La oral deportiva. Paseo por el dial en Radio Belgrano y también en radio El Mundo. Después trabajó con Pipo Mancera en Sábados circulares.

Entre sus múltiples trabajos, Atilio también se destacó en El hijo de la novia, El hombre de tu vida, La última fiesta y Sos mi hombre.

"No me puedo quejar de esta vida. Recibí muchas distinciones y halagos y el alma, cuando recibe eso, se siente feliz. Teniendo un bajo perfil, he trabajado muchísimo. Eso sí, remarque que no estoy retirado. Estoy vivo y preparado para lo que venga", dijo para Clarín, en una de sus últimas entrevistas.