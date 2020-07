A sus 88 años murió Regis Philbin, presentador de televisión de Estados Unidos

Partió un emblema de la televisión de los Estados Unidos de América, a sus 88 años y por causas naturales, según informó la revista People, murió Regis Philbin el viernes a la noche en su residencia. Famoso por llevar adelante ciclos como "Live with Regis and Kathie Lee", "Who Wants to Be a Millionaire", ​" Million Dollar Password" y la primera temporada de "America's Got Talent", el mundo de la TV lo extrañará.

Su salud ya venía algo deteriorada ya que en 2007 durante un episodio de "Live with Regis and Kelly", Philbin anunció que se sometería a una cirugía coronaria de bypass. En 2009, tuvo un reemplazo de cadera y al año siguiente en 2010, se sometió a una cirugía para extraerse un coágulo de sangre de su pantorrilla.

"Su familia y amigos están eternamente agradecidos por el tiempo que pasamos con él, su calidez, su legendario sentido del humor y su singular capacidad de convertir cada día en algo de lo que valga la pena hablar. Agradecemos a sus fans y admiradores por su increíble apoyo a lo largo de sus 60 años de carrera y pedimos privacidad mientras lloramos su pérdida", pidió su familia mediante un comunicado.

FOTO: AP