Abel Pintos se refirió a su boda con Mora Calabrese y a los rumores de embarazo

Abel Pintos quedó en el centro de la escena porque trascendió que con su novia, Mora Calabrese, estaban próximos a pasar por el altar. Asimismo, varios rumores comenzaron a asegurar que la pareja estaría esperando a su primer hijo. El cantante, utilizó las redes sociales para referirse al tema.

Ahora desde su cuenta de Instagram Abel negó de forma rotunda que se vaya a casar o que esté por convertirse en papá. Con un contundente "no" respondió a sus seguidores que quisieron saber si esto era cierto.

"Abel se casa, pero parece que no van a ser dos... Aparentemente ella está embarazada", había dicho Marcela Tauro en Intrusos. "A mí me dijeron que la vieron en Resistencia (Chaco) comprando un test de embarazo. Ahora le estoy diciendo (a mi fuente) que me diga cuándo la vieron'", agregó la periodista.

El lunes por la tarde, Lucas Bertero informó en El diario de Mariana que el cantante se casará con la joven de 31 años y que el vestido ya estaba listo. Sin embargo, desde la página de Instagram Chusmeteando aseguraron que el entorno de Mora desmintió la información.

Días atrás, Abel se animó a hablar por primera vez de este romance y de las primeras fotos que se filtraron de ellos. "Fue raro porque era algo justamente muy íntimo. No sé cómo llegaron a los medios, pero tampoco pienso en eso. Es extraño, pero hoy en día no tengo inconvenientes con eso", dijo sobre la filtración de las imágenes en Clarín.