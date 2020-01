Ácida respuesta de Nicole Neumann a su excuñada, Soledad Cubero

Luego de que Soledad Cubero, la hermana de Poroto, saliera a hablar sobre el tenso presente entre la top y el ex futbolista por sus hijas, Sienna, Allegra e Indiana, Nicole Neumann salió a contestarle.

"Las nenas iban a venir a Mar del Plata el 16 (de enero). Ellas siempre que vienen se quedan en mi casa. Entonces, mi hermano me dice 'estoy yendo a Buenos Aires a buscar las nenas y vamos para allá'. Después yo lo llamo para preguntarle por qué no me llamó para confirmarme a la hora en la que llegan y me contó todo lo que pasó. Esto es triste por ellas y por nosotros como familia, que las esperamos un montón. Por un capricho, mis sobrinas no pueden venir a pasar tiempo con nosotros. Porque es un capricho porque la fecha estaba estipulada y firmada en un papel", contó Soledad después de que Fabián no haya podido trasladar a sus hijas a La Feliz.

En comunicación con Karina Iavícoli, Neumann replicó: “Pobre, repite las mentiras que le cuenta el hermano. No tiene ni idea de la verdad. ¿Quién tiene el egoísmo? ¿Él que revoca poderes? ¿El que se las lleva días distintos? ¿Qué dice? Jamás puse una traba”. Picante, Nicole chicaneó a su excuñada: "Que cuente la verdad. Que cuente lo de diciembre y por qué su hermano tiene una denuncia penal. Y lo injusto del hostigamiento que viven mis hijas. Ellas están felices de estar conmigo. Eso de los días lo cambió él. Todo lo hace público Fabián”.

