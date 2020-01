Escándalo entre Cubero y Nicole: los detalles de la nueva guerra

Después del misterioso mensaje que lanzó Nicole Neumann en redes, una nueva polémica se desató con Fabián Cubero.

El conflicto se desató cuando el futbolista viajó desde Carlos Paz a Buenos Aires para buscar a sus tres hijas Allegra, Sienna e Indiana, pero no pudo encontrarse con ella. Al parecer, la rubia nunca atendió el teléfono al deportista quien quería coordinar el viaje.

Según se informó, Poroto se adelantó y fue a buscar a las pequeñas dos días antes de lo acordado, que fue el 18 de enero, de acuerdo a lo estipulado mediante abogados.

En medio de esta polémica, se incluyó Soledad Cubero, hermana del morocho, quien también dio su versión de los hechos en LAM. "Este es un escándalo que viene desde hace años. No digo que sea una mala madre, pero no me quiero meter mucho en esto", dijo la mujer.

Nicole, por su parte, dio su versión y aseguró que fue el sábado 18 el día estipulado para que retire a las niñas. "No es que no quiero que mis hijas no vean a su familia. Ellas están felices conmigo. Yo les tiro buena onda antes de que viajen con su papá", dijo.