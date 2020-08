Adriana Aguirre y Ricardo García tienen coronavirus

Adriana Aguirre y Ricardo García dieron positivo de coronavirus. La ex pareja, que se encontraba cumpliendo el aislamiento juntos a pesar de estar separados, presentan síntomas leves.

Según informó el periodista Rodrigo Lussich, los artistas de 68 años se hicieron el hisopado el viernes por lo que permanecieron casi 48 horas internados. El domingo regresaron en ambulancia a su hogar para continuar con el reposo.

Adriana y Ricardo se separaron a finales de 2019 en medio de un escándalo. Según confirmó García, la ruptura se desató una vez que comenzó su relación con una bailarina que integraba la misma obra en la que hicieron temporada en verano. Pero a pesar de esta difícil situación ambos decidieron pasar la primera etapa del aislamiento en Mar del Plata y luego siguieron juntos en Buenos Aires.

"Tenemos que pasarla juntos, no tenemos otra opción. Él está como incómodo. Es difícil la convivencia así. No me maltrata pero grita mucho", aseguró la diosa en Intrusos al inicio de la cuarentena.