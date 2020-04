La picante teoría sobre la separación de Agus Agazzani, ¿por culpa de Luli Salazar?

Agustina Agazzani se convirtió en la "chica del momento" y su relación con Martín Baclini la puso en el candelero. La joven, quien fue pareja de Gastón Soffritti, participó del Bailando hace algunos años pero luego rehizo su vida para tener una relación con el cantante Agustín Bernasconi.

Pero al parecer, el vínculo con el músico no habría terminado bien porque, según informó Mariana Brey en LAM, la cordobesa le encontró mensajes comprometedores con Luciana Salazar.

"Hablé con Agustín Bernasconi y no quiere hablar de Agazzani. Lo único que me dijo fue ‘la quise mucho y tuvimos una relación muy linda’. Yo me enteré por otro lado que la relación fue muy tóxica", dijo la panelista.

"A mí me contaron que hay una tercera en discordia que se repite. A mí me cuentan que ella termina su relación con Bernasconi, no sé si llegó a ser un cuerno, por Luciana Salazar. Agustina le habría encontrado a Bernasconi en el teléfono mensajes con Salazar. Un ida y vuelta", agregó Brey.

