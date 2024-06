Agustina Bascerano es argentina y tiene 31 años. Vive en el exterior ya que acompaña a su marido, Germán Pezzella, en su carrera futbolística.

Agustina Bascerano y Germán Pezzella

Están en pareja hace más de 10 años, el año pasaron dieron el sí en el altar y se convirtieron en marido y mujer. Agustina es modelo y estudia nutrición. Además trabaja con sus redes sociales, muestra su vida fitness y sus entrenamientos.

El año pasado decidió emprender y cuenta con una marca de ropa llamada Pure Spain. Las ventas son en España pero también Agustina se encargó que su marca llegue a Argentina.

Germán Pezzella y Agustina Bascerano

La historia de amor entre Agustina Bascerano y Germán Pezzella

Germán y Agustina llevan más de 10 años juntos y algunos meses de casados. Su relación comenzó en el año 2012 a través de intercambios de mensajes a través de Facebook. Chatearon durante dos semanas y luego decidieron dar el paso de conocerse en persona.

Agustina Bascerano y Germán Pezzella muy enamorados

"A Germán lo encontré a través de un amigo en Facebook, precisamente un chico de Racing que se fue de sparring con él en el año 2010 al Mundial de Sudáfrica. Cuando volvieron el chico subió fotos a Facebook y dije 'que lindo chico', y le mandé la solicitud... Me olvidé y él recién me escribió por privado 'Hola ¿cómo estás?'" contó Agustina en una entrevista con la revista Gente hace unos años.

De ese primer mensaje pasaron dos años, Agustina lo cuenta así "Recién dos años después, en el 2012 vi los cumpleaños de mis amigos en esa red y me apareció el suyo el 27 de junio y le puse 'Feliz Cumpleaños' y me volvió a escribir. A partir de ahí empezamos a hablar, porque me pasó el pin de BlackBerry".

Germán Pezzella y Agustina Barsciano

Luego la mujer del defensor de la scaloneta contó que pasaron dos semanas para conocerse en persona ya que el estaba en Bahía Blanca, lugar donde se crio. Su primera cita fue en un Starbucks una tarde, pero ya sentían que se conocían porque venía hablando casi todos los días por dos semanas seguidas.

Compañeros que van codo a codo por la vida

En esa entrevista Agustina contó un poco cómo es su relación con Germán Pezzella. Y fue muy clara en lo acompañada que se siente por Pezzella, "Germán me sostuvo e incitó a que yo siga mi camino, porque no quise estar a la sombra, sino que a la par y apoyándolo. Pero también me quería desarrollar como mujer y persona y lograr mis propias cosas" declaró Agustina.

"Lo que sigue manteniendo la relación viva es el compañerismo que tenemos el uno con el otro. En el día a día nos apoyamos mucho e intentamos que nuestra cabeza esté serena" contó Agustina en la entrevista.

Agustina y Germán junto a su mascota

Esto se ve reflejado ya que desde esa charla por Facebook en el año 2012, no se separaron más. Agustina nunca lo dejó de lado a Germán como tampoco él a ella. Hoy viven juntos en España desde que Germán fue transferido desde River Plate al Real Betis.

El casamiento de Germán Pezzella y Agustina Bascerano

Días antes de que finalice el 2023, Germán y Agustina decidieron unirse en matrimonio en una ceremonia íntima rodeada de sus familias y amigos.

Germán y Agustina el día de su boda

La lista de invitados de la scaloneta fue acotada, fueron los amigos más cercanos de Pezzella y sus parejas que también tienen muy buen vínculo con Agustina. Solo tres campeones del mundo fueron invitados.

Hablamos de Nicolas Tagliafico, que fue acompañado de su mujer Carolina Calvagni, Guido Rodríguez con su esposa Wada Ramón y Gerónimo Rulli con su pareja Rocío Esposito.

La scaloneta en el casamiento de Germán Pezzella

Además participaron de esta unión Cami Mayan, la ex pareja de Alexis Mac Callister quien tiene un hermoso vínculo con la novia. Al igual que Bárbara Occhiuzzi, pareja de Nahuel Molina, que fue con Cami Mayan a la boda. A Nahuel Molina no se lo vio en ninguno de los posteos que publicaron.

Las mujeres de la scaloneta en la boda de Germán Pezzella y Agustina Bascerano

Agustina Bascerano y Germán Pezzella celebraron su amor junto a sus seres queridos. Hoy siguen acompañándose en el día a día y se los ve más enamorados que nunca.

