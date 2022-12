Argentina ganó la Copa del Mundo este 18 de diciembre en el Lusail Stadium de Doha, Qatar. La Scaloneta logró vencer a un rival fuerte como lo es Francia y se trajó la tercera estrella, de la mano de Lionel Messi como capitán.

La Selección Argentina representó a más de 47 millones de argentino y otros incontables millones de hinchas en todo el mundo que querían ver a Lionel Messi levantar la copa. Entre todos esos hinchas de la Scaloneta, están las mujeres de la Selección que desde Qatar acompañaros a sus parejas en esta gloriosa y muy merecida estrella.

Antonela Roccuzo y Lionel Messi.

La esposa de Lionel Messi fue directa y muy concreta con su posteo de apoyo al más grande. "Mi campeón", comentó Antonela Roccuzzo en su posteo.

Paula Dybala y Oriana Sabatini.

"No hay palabras que estÉn a la altura de lo que hiciste hoy, me explota el cuerpo de felicidad y amor por vos y de poder verte de cerca cumplir tu sueño y el de tantos mas. Te amo con toda mi alma mi vida, no te frena nadie", dijo Oriana Sabatini.

Gonzalo Montiel y Karina Nacucchio.

"ARGENTINA CAMPEÓN CARAJOOOO. Esta felicidad es inexplicable! GRACIAS GRACIAS GRACIAS a la vida por dejarme vivir este momento con el amor de mi vida", Karina Nacucchio.

Germán Pezzella y Agustina Bascerano.

"¡De este sueño no me quiero despertar! ¡Sos lo más grande que hay! SOS CAMPEÓN MUNDIAL", aseguró Agustina Bascerano.

Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo.

Valentina Cervantes y Enzo Fernández.

"No tengo palabras para describir este momento, orgullosa de vos y todo lo que lograste.Te amo hasta el infinito", sumó Valentina Cervantes.

Alanis Poza y Thiago Almada

Guido Rodríguez, Guadalupe Ramón.

"Mi país es CAMPEÓN DEL MUNDO. Mi marido es CAMPEÓN DEL MUNDO", publicó en Instagram Guadalupe Ramón.

Julia Silvia, Marcos Acuña.

Papu Gómez y Linda Raff.

Rodrigo de Paul.

Tini Stoessel no pudo estar presente en la final, pero desde Buenos Aires escribió para su novio Rodrigo de Paul. "TE AMO ESTOY TAN ORGULLOSA DE VOS Y TE ADMIRO TANTO. ARGENTINA CAMPEÓN DEL MUNDO".

Camila Mayan y Ale Mac Allister.

Leandro Paredes y Camila Galante.

"Que orgullo siento, que alegria mas grande. GRACIAS MI AMOR. Gracias Argentina", comentó Camila Galante.

Nicolás Tagliafico y Caro Calvagni.

Sabrina Di Marzo y Ángel Correa.

Bárbara Occhiuzzi, novia de Nahuel Molina.

Mandinha Martínez, esposa del Dibu Martínez.

Lionel Scaloni, Elisa Montero.

Jorgelina Cardoso y Ángel Di María.

"Con este final y con tu actuación no hay nada más que agregar. La mejor revancha que te dió el fútbol y la vida. TE MERECES ABSOLUTAMENTE TODA ESTA FELICIDAD… Gracias por ser argentino, gracias por regalarnos esos goles importantes en las finales, gracias por haberme escuchado cuando todos querían que renuncies. TE AMO HASTA DONDE NADIE LLEGA! Felicitaciones CAMPEÓN DEL MUNDO! ¡Vamos Argentina!", cerró la esposa de Ángel Di María, autor de uno de los tres goles ante Francia en el minuto 36.