Agustina Casanova reveló sus deseos de convertirse en madre con Lautaro Mauro

Necesitaba renovar las energías para encarar todos sus proyectos personales y laborales. Por eso, una vez más, Agustina Casanova (34) junto a su novio Lautaro Mauro (47) fue una de las privilegiadas en recibir el 2020 en la chacra La Boyita de Marcelo Tinelli, íntimo de su pareja. “Empezar el año nuevo en José Ignacio es una hermosa costumbre. Punta del Este es mi cable a tierra para recargar las pilas con días de playa y caminatas, atardeceres y cenas con amigos”, manifestó la modelo de Multitalent Agency ya en Buenos Aires donde retomó sus obligaciones como periodista en Telefé, C5N y Radio One. “Regresé totalmente descansada para afrontar también las propuestas relacionadas con mi trabajo en las redes sociales, que me hacen descubrir nuevos desafíos”, agregó quien en sus vacaciones se hospedó en el barrio privado de Uruguay, Pinar del Faro, donde tenía de vecinos a Adrián Suar, Gustavo Bermúdez y Mariana Fabbiani. “Mi estrategia es mantener un equilibrio entre la alimentación, el deporte y el sueño. No como carnes rojas, evito las harinas y lo frito, hago gym dos veces por semana y trato de dormir 8 horas diarias”, compartió algunos de sus tips de belleza para lucir espléndida. Y sobre sus deseos de tener hijos, la conductora concluyó: “Obviamente me encantaría ser madre con Lautaro. Estoy rodeada de sobrinos y me encanta compartir tiempo con ellos. Es una de mis prioridades a futuro, como seguir aprendiendo para ser cada día mejor persona y profesional. Me imagino una madre presente”.

Por Naiara Vecchio