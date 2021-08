Alarmantes mensajes de More Rial en redes: "No sabes lo fuerte..."

More Rial provocó una verdadera repercusión en redes sociales después de las fuertes declaraciones sobre Silvia D'Auro, su mamá adoptiva.

Pero esta vez, en medio del juicio que le iniciará a la ex esposa de Jorge Rial, la joven compartió enigmáticos mensajes que despertaron preocupación entre sus seguidores. "No sabes lo fuerte que eres hasta que ser fuerte es la única opción que tienes", expresó More Rial en Insta Stories.

Los alarmantes mensajes de More Rial.

Luego, compartió en Twitter otro llamativo post en el que sólo subió dos emojis de carita triste y un corazón blanco.

Antes, mediante Instagram se refirió a su situación sentimental cuando le preguntaron si estaba en pareja. "Menos averigua Dios y más perdona" , tiró.

Fuertes declaraciones de More Rial sobre su mamá

Días atrás, More Rial habló en LAM de su vínculo con Silvia D'Auro y fue lapidaria. “Creo que la que está errada es ella, porque si en su momento nos adoptó fue por algo. Ahora tiene que cambiar ella su pensamiento. Yo capaz que a veces actúo por impulso, pero acá la adulta tendría que ser ella y nunca lo fue”, disparó.

En el momento en que Ángel de Brito le consultó si el hecho de haber sido madre, la ayudó a ver las cosas desde otro punto de vista, la hija de Jorge Rial respondió: “Hay cosas que entiendo menos. No sé. Es problema de ella. Ella en su momento eligió borrarse y sabrá por qué”, dijo.

More y Rocío Rial junto a Silvia D'Auro.