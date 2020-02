Lapidaria: la anécdota de Ale Maglietti que dejó mal parado a Jonás Gutiérrez

Las últimas declaraciones de Jonás Gutiérrez sobre Ale Maglietti abrieron viejas heridas y el baúl de los recuerdos.

La rubia se refirió a las palabras que su ex dijo en una entrevista radial y disparó: "Parecería que estaba hablando del técnico de Banfield", dijo en Bendita TV y acotó: "No digo que no sea un amor, pero cómo lo explico. Habló en un tono frío. Yo puedo hablar de él más cálidamente. Por ahí Jonás no tenía ganas de hablar del tema".

Pero después de estas cordiales palabras, la modelo reveló una curiosa anécdota que no lo deja bien parado. "¿Es verdad que una vez viajaste a verlo cuando él estaba jugando en España y tuviste que dormir en el suelo porque en la cama de él dormían los perros?", preguntó el conductor del ciclo y ella, sin rodeos, respondió: "Sí".