Alejandra Maglietti confesó que tuvo un acercamiento con Jonás Gutiérrez: enterate los motivos

La historia entre Ale Maglietti y Jonás Gutiérrez es parte del pasado. Sin embargo, la modelo confirmó que tuvo un acercamiento con el deportista en el que tuvieron una charla.

A pesar de las especulaciones, la abogada confirmó que hablaron por teléfono para solucionar cuestiones personales. "Quedó todo bien y volví a hablar hace un tiempo por una cuestión administrativa que teníamos pendiente; hablamos con la mejor", dijo en Pronto. "No nos volvimos a cruzar porque no tenemos ámbitos muy parecidos. Tenemos algunos amigos en común pero pocos, no lo volví a ver", agregó.

Luego, contó que no le molestaría saber que el futbolista rehizo su vida con otra mujer. "Está perfecto, ya pasó un montón de tiempo y él tiene todo el derecho. No tengo ningún tipo de injerencia hoy en su historia. Y si bien conservo los mejores recuerdos, nuestra historia ya es pasado y fue linda mientras duró. Se acabó y yo también tengo derecho a rehacer mi vida", concluyó.

Meses atrás, Maglietti detalló cómo fue el final de la relación y admitió estar muy decepcionada con el deportista. "Quedé muy decepcionada de Jonás... cuando va pasando el tiempo, lo mirás y te das cuenta que esa persona no es tal como lo veías. Me pasa eso", dijo en Los Ángeles de la mañana.

"El último tiempo fue realmente muy difícil. Él tuvo una lesión, pasó mucho tiempo sin jugar y fue complicado. De verdad, los meses finales costaron mucho", disparó.