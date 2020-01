La hija de Álvarez Castillo sorprendió con un duro descargo: "El chancho estaba muerto"

El video que muestra cómo desde un helicóptero lanzan un chancho a una pileta generó indignación en las redes sociales y un fuerte repudio social. La piscina en la que cae el animal pertenece a la casa que tiene en José Ignacio el empresario Federico Álvarez Castillo, dueño de la marca Etiqueta Negra y marido de Lara Bernasconi.

El entorno del empresario se desvinculó del problema, y la propia modelo envió un mensaje a LAM en donde aseguró que ellos no tuvieron nada que ver: "No sabemos quién fue, si fue una broma o alguien que nos quiso hacer algo macabro. La verdad es que no tenemos idea.Tenemos la conciencia súper tranquila porque sabemos quiénes somos y cómo actuamos en la vida. Jamás haríamos una cosa así".

Más tarde se sumó Josefina, la hija del matrimonio en cuestión. La joven hizo un fuerte descargo en sus redes sociales: "El chancho estaba muerto y descuerado. Papá no lo tiró. Yo misma lo vi tirándose al agua (la misma donde días atrás disfrutaba con su hijo menor) para sacarlo de la pileta".

"Estaba muerto como todas las vacas, cerdos y pollos que consume el gran porcentaje de la Argentina​. Si querés aportar un poco de luz a este mundo dejá de proyectar tus oscuridades en un video viral (qué fácil) y dejá de comer carne", finalizó.