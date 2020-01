Rompió el silencio la supuesta tercera en discordia entre Miriam Lanzoni y Christian Halbinge

Esta semana, Miriam Lanzoni confesó haber terminado la relación con Crhistian Halbinger, debido a que el empresario le había sido infiel. Según la actriz, la amante le había enviado un video que probaba que había tenido sexo con su pareja, pero ahora la mujer salió a desmentirla y aseguró que la llevará ante la Justicia por calumnia e injurias.

“No existe ningún video, yo no le envié ningún video a nadie. Esto es algo que están haciendo para perjudicarme. Esto está armado y no entiendo por qué”, sentenció Juliana Rojo, la supuesta tercera en discordia.

Más tarde, el abogado de la mujer, Roberto Olazábal, expresó: “Aparece en los medios esta noticia de alguien que tiene interés de que aparezca. Cualquier persona que encuentra a su pareja en una situación de infidelidad deshace la unión, pero no lo ventila por los medios y menos de esta manera. Una panelista de Ángel de Brito mostró un chat donde la señora Lanzoni le manifestaba que le había llegado un video sexual que se lo había mandado ‘esta mina’, textualmente y se refería a la señora Juliana Rojo. El video no existe y mucho menos se lo remitió mi cliente”.

Por otra parte, el letrado explicó que su defendida estaba separada, pese a que su ex marido, Francisco Gandione, dijera lo contrario: “La señora Juliana estaba separada desde hacía más de un año. No hubo ningún tipo de infidelidad”. Sin embargo, aseguró que no estaba al tanto de si Rojo mantuvo un vínculo fuera de lo profesional con Halbinger.