Analia Franchín contó la dura enfermedad que afronta su hermana

Analía Franchín visitó el piso de “Podemos Hablar”, el programa de Telefe conducido por Andy Kusnetzoff y reveló uno de los dramas familiares que marcan su vida desde hace varios años. El conductor invitó a pasar al “Punto de Encuentro” a “aquellos que descubrieron un drama en su familia” y la conductora contó que su hermana tiene problemas de adicción a las drogas.

“La enfermedad de mi hermana descubrimos hacer mucho. Ella tiene problemas de adicciones y para toda la familia fue dramático y triste, es pelearla día a día y la ayudamos un montón pero Dios no quiera creo que la batalla ya la perdió. Se generaron discusiones en la familia. Trajo mucho conflicto con mis padres (mi papá ya falleció), mi mamá tuvo depresión”, comenzó relatando.

“Mi hermana no tenía la culpa es una enfermedad, la adoro, la amo. Tuve a mi hermana con ataques importantes y el sistema de contención hace agua. Mi hermana no entiende la magnitud de esta cuarentena por ejemplo y expone a mí mamá… Por otra parte quiero decir que hay que hacer una ley de salud metal porque la que hay ahora no funciona”, explicó.