Moria Casán destrozó sin piedad a Jorge Rial

Si bien hasta 2018 cuando ella lo reemplazó en la conducción de "Intrusos en el Espectáculo" estaba todo bien entre Moria Casán y Jorge Rial, luego de ese reemplazo algo se rompió entre ellos y ella lo tildó de "desagradecido". A partir de ese momento hubo una notoria enemistad entre los dos y cada vez que le preguntan a la "One" por el "Intruso", ella libera su "lengua karateka".

En esta oportunidad le concedió una nota a Marcelo Polino, en su ciclo, "Polino Auténtico" y cuando el conductor le preguntó por si estaba "rara con Rial" ella comenzó diciendo: "No, con esa persona, directamente, no estoy". Luego Yanina Latorre le preguntó si en vez de estar rara no estaba "odiada" y Moria descargó sus sentimientos: "No, tampoco estoy odiada. En el odio se te va una energía de mierda, es como un polvo mal echado. Me parece una persona desagradecida. Pero no me importa, no es que me tenga que agradecer nada. No me gusta su esencia, me parece oscurito".

Finalmente la diva cerró el tema tajante que él llegó a América gracias a ella: "No estoy mal con él, yo creía muchísimo en Jorge, pero es un tipo que tiene actitudes que no condicen con un buen ser humano. No pasó nada en particular. En su momento fue una persona que yo elegí (para mi programa), cuando nadie lo quería a él. Él entro al canal gracias a mí".