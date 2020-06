Sofía "Jujuy" Jiménez reveló un estremecedor femicidio que ocurrió en su familia

Sin Lugar a dudas “PH” (Podemos Hablar), el programa de Telefe conducido por Andy Kusnetzoff se transformó en un clásico de todos los sábados para hacer la sobre mesa posterior a la cena familiar y ver un rato de televisión y olvidarse de la obligaciones de la semana. De gran convocatoria siempre, en esta oportunidad los invitados estelares que participaron del punto de encuentro (en un estudio más grande que el habitual para mantener una distancia prudente) y la posterior cena fueron: Horacio Cabak, Analía Franchín, Facundo Pastor y Sofía “Jujuy” Jiménez.

La primera emoción de la noche llegó cuando Andy llamó al “Punto de Encuentro” a aquellos que “descubrieron un drama que marcó su familia” y “Jujuy” se quebró en llanto al contar que su abuelo asesinó a su abuela. “Mi abuelo mató a mi abuela, fue un femicidio en Jujuy, ellos eran de Rosario de la Frontera. Fue muy fuerte porque ambos eran muy queridos, mi abuelo era muy querido, mi abuela era maestra rural”, comenzó contando.

“Era la mamá de mi mamá. Entiendo que había celos en el medio. La mató con un hierro, es un tema que no está desarrollado del todo en la familia. Cuesta terminar de hablarlo (dice mientras llora) y es un tema del que tenemos que salir adelante. Son cosas que te marcan y tengo primas divinas. Mi abuelo se fue a la cárcel. Todos los días pienso en la cantidad de mujeres que mueren (se quiebra) y quiero abrazar a las familias y decirles que se puede evitar esto. Mi vieja tuvo que hacerse cargo de sus hermanas, salir adelante. Hoy es abogada trabaja en tribunales y muchas amigas me dicen que me parezco a ella y me llena de orgullo.