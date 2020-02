Furioso, Andrés Nara aseguró que demandará a Yanina Latorre

En pie de guerra así está Andrés Nara, el padre Wanda y Zaira contra Yanina Latorre luego de haber escuchado las declaraciones de ella en "Los Angeles a la Mañana" en la que lo acusa de estafar a sus hijas y vincular a la rubia con amigos empresarios suyos. "El padre de Wanda la afanó bien afanada. Punto uno, don Andrés, cuando Wanda era chica, se la presentaba a sus amigos agencieros que vendían autos. Por eso ella lo detesta. Él le conseguía trabajo en las agencias, con señores grandes. Wanda era chiquita y una vez se tuvo que ir a vivir con un hombre. Wanda no la pasó bien", relató la panelista y fue por más.

"Cuando Wanda se casa con Maxi López y se van a vivir afuera, el papá de Wanda se quedó encargado de cobrarle los alquileres de sus propiedades y de los departamentos. Y era muy difícil que les devuelva la guita. Ahí se pudrió. Él también dejó de pagar las expensas de departamentos… y se quedó con guita de Zaira”, cerró.

Al escuchar esto, Andrés brindó una nota en "El Show del Espectáculo" por AM 1300 La Salada y avisó que iniciará acciones legales a Yanina Latorre por la información que ventiló este miércoles en donde reveló los supuestos motivos por los cuales se peleó con su hija. Aseguró que va a demandarla por calumnias e injurias por las graves acusaciones que hizo sobre su persona y dijo que está complicada mentalmente. “Es grave y es totalmente mentira. Ya tiene los audios Fernando Burlando. La voy a demandar porque dijo una estupidez. Dijo que tiene los chats: que los muestre.E Deja mal a la madre, a Zaira y a mí. Jamás trabajó Wanda con un amigo mío. Se ve que esta chica está muy complicada mentalmente. Tiene un problemita porque está hablando estupideces, cosas que no existen y no tienen coherencia”, aseguró Andrés.

¿Se verán las caras en tribunales?