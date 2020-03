Andrés Nara, lapidario con Wanda Nara: "No me interesa tener una conversación con ella"

Mientras se encuentra cumpliendo la cuarentena Andrés Nara contó en “ El Show Del Espectaculo”, ciclo que conduce Ulises Jaítt por AM 1300 La Salada de lunes a viernes de 10 a 13 que no se comunicó con sus hijas por el Coronavirus. Aseguró que no le interesa tener comunicación con Wanda Nara y afirmó, una vez más que la demanda contra Yanina Latorre sigue su curso y que le afectó más que el Coronavirus.

"Estoy muy preocupado, te agarra de sorpresa, va a tener un resultado complicado, se me paro la cadena de pagos, ¿quién te va a comprar un auto? Los efectos colaterales que va a traer es terrible, estamos en un país quebrado con una complicación económica impresionante. Las compras las hace Pamela, un orgullo lo que hizo Alberto Fernandez, yo lo voté a él, los países de primer mundo con todas las armas no les sirve de nada. Los rebeldes que no acatan perjudican a los demás, hay un movimiento de autos, va a ser un caos. Esperemos que no.

Con respecto a su familia dijo: “Yo estoy informado de cómo están. Sé que están muy protegidos y me da tranquilidad sobretodo por los chicos. Sinceramente no tuve ninguna conversación con Wanda y no me interesa tenerla. Yo estoy dolido porque no corresponden las cosas que han pasado y cómo se sucedieron. Yo creo que es a raíz de su pareja o mi expareja o de la situación que están viviendo. Yo tengo la conciencia tranquila y espero que ella la tenga -En este contexto yo no tendría que ser el que tome la iniciativa”, sentenció sobre la rubia y agregó...

"No me contestó Wanda cuando le escribí por lo que dijo Yanina Latorre, que ella se prestaba a eso.. hablé con Maxi, la economía la manejaba él, me dijo Maxi que está en desacuerdo y re contra molesto lo que dijo Yanina Latorre. Maxi es una persona muy tranquila y no le gusta el manoseó", cerró.

¿Harán las pases en algún momento padre e hija?