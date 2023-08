El mundo del espectáculo nunca deja de sorprendernos con sus polémicas y enfrentamientos, y esta vez, Ángel de Brito no se quedó atrás al expresar su enojo hacia Marcos Ginocchio,

En LAM, Ángel no dudó en lanzar fuertes críticas hacia Marcos, cuestionando su actitud en relación a las interacciones en las redes sociales.

“Marcos te contesta a las dos o tres semanas. Te digo porque habla mucho con Conti. Le dice ‘che, ¿me vas a invitar a comer un asado?’. ‘Sí, vení cuando quieras’”, contó Ximena Capristo, desencadenando la bronca de De Brito.

La advertencia de Ángel de Brito a Marcos Ginocchio

"¿Se queda sin wifi? ¿Qué le pasa que no contesta?", expresó Ángel de Brito, evidenciando su molestia por la actitud del exconcursante de "Gran Hermano". A pesar de los intentos de Ximena Capristo por justificar la conducta de Marcos, De Brito no se detuvo y advirtió: "Un día no le escribe más nadie, acuérdense de eso".

Por último, el conductor aseguró: “Hay una cosa de educación, de contestar una conversación”.

