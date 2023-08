Rocío Galera, es una joven modelo e influencer y en las últimas horas se encuentra en el ojo público, ya que, está envuelta en fuertes rumores de romance con Marcos Ginocchio o que simplemente pasaron la noche juntos. Ambos fueron vistos muy acaramelados y abrazados el fin de semana pasado en un boliche. Pese a que no sabe el verdadero vínculo que los une a ambos, la rubia tuvo varios escándalos amorosos en el pasado.

En Instagram, la modelo se presenta como dueña de un emprendimiento y psicopedagoga, además de que maneja publicidad y canjes con varias marcas, es oriunda de Córdoba y cuenta con más de 203mil seguidores, pero actualmente tiene su perfil privado por el revuelo que tomó el vídeo con El Primo, ya que al parecer la primicia no les cayó del todo bien a los fanáticos del flamante ganador de GH.

Rocío Galera

Desde Mauro Icardi, Lucca Bardelli, Manu Urcera hasta Cristian Castro y Marcos Ginocchio

Respecto a su pasado amoroso, la joven fue vinculada con Mauro Icardi a principios de este año, justo en el momento cuando el futbolista tenía en medio de una fuerte crisis de pareja con Wanda Nara. Desde sus redes, Rocío dio a conocer los chats polémicos que tuvo con él, en donde se puede leer al jugador claramente interesado en ella.

El chat con Mauro Icardi

En medio del revuelo y la filtración de los chats, Galera brindó una nota A la tarde y reveló que la charla que tuvo con Icardi fue real: “Si yo quisiera fama me hubiera tomado el primer avión, porque tenía pasajes que él me compraba”, expresó, en referencia a las declaraciones del futbolista, desmintiendo cualquier tipo de affaire.

El siguiente en la lista, es Lucca Bardelli y Ro Galera tomó la misma decisión que con Mauro Icardi, exponerlo en redes sociales. Allí les contó a sus seguidores que se vio con él en Luján tras finalizar su viaje a Europa y al enterarse que era el novio actual de Julieta Poggio, no quiso saber más de él. Vale recordar que todo esto pasó cuando Gran Hermano 2022 continuaba emitiéndose por Telefe en pleno verano.

Rocío Galera sobre Lucca Bardelli

Además, la emprendedora en aquel momento, dejó en claro que le hacía el aguante a ‘’Disney’’ para que ganara Gran Hermano 2022 y que ‘’nunca estaría con un chico con novia’’. Meses después y los rumores de infidelidad por parte de Bardelli, Juli Poggio decidió terminar la relación.

En otra ocasión, Pochi de Gossipeame detalló que Manu Urcera tuvo varios acercamientos con Rocío Galera, ya que, le mira y reaccionaba constantemente a las publicaciones de la modelo, todo esto en medio de los preparativos de su boca con Nicole Neumann, que tendrá lugar a fin de año.

Historia de Pochi de Gossipeame sobre Manu Urcera y las reacciones a Ro Galera

‘’Ro Galera triunfando de verdad! Que les mire las historias Mauro bueno, ya estamos acostumbrados, ahora Manu Urcera’’, escribió la periodista de espectáculos, acompañado por una captura de pantalla de quienes miran las historias de Rocío y se puede ver al piloto que reaccionó a una imagen con un emoji enamorado.

Finalmente, la cordobesa en abril de este año, filtró un contundente chat de WhatsApp que tuvo con el cantante Cristián Castro, en donde intenta seducirla para conocerla y tener un encuentro más íntimo y luego grabar un videoclip en París, Francia: "Me gustaría que vengas sola, así tenemos algo más íntimo. Te soy sincero, me encantas, por eso quiero algo más para que no quede sobreactuado”, escribió el artista.

El chat de Ro Galera con Cristian Castro

Acto seguido, la modelo le contestó: ‘’Me dejás helada. No creí que me ibas a proponer algo así, te tenía diferente, creí que eras otra clase de persona cuando hablamos y no me interesa”, concluyó Rocío Galera.

No hay dudas de que Rocío Galera tendría un amplio cv de famosos que están interesadas en ella, y ahora, al parecer, el más reciente en caer es el flamante ganador de Gran Hermano 2022, Marcos Ginocchio.

D.M