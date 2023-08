Marcos Ginocchio resguardó su vida privada una vez que salió de la casa de Gran Hermano, sin embargo, sus seguidores seguían intrigados sobre su estado civil. Desde la aparición de su exnovia en el final del reality y los fuertes rumores de romance con su compañera Julieta Poggio, no se supo más nada de su vida amorosa hasta recientemente, que surgieron nuevas versiones.

Todo comenzó cuando el salteño fue contratado este fin de semana para hacer una presencia en una disco de Córdoba, y allí se lo vio muy cerca de una joven que también fue vinculada con Mauro Icardi, Cristian Castro e incluso con Lucca Bardelli.

Imagen reciente de Marcos.

La joven es Rocío Galera, quien decidió escrachar a los hombres antes nombrados por intentar conquistarla mientras estaban en pareja, cosa que la molestó y decidió no quedarse callada y compartir las conversaciones con ellos.

Marcos y Rocío en Córdoba.

Al verla tan cerca de Marcos Ginocchio, las redes comenzaron distintos rumores que los vinculaba. Al ver esto, Rocío Galera decidió romper el silencio en sus redes sociales y explicar por qué se encontró con el exhermanito.

¿Qué dijo la modelo sobre los rumores de romance?

En sus historias de Instagram, Rocío comenzó: "Hago este descargo, no pensaba hablar del tema, por eso es que no acepté ir a ningún programa de TV... El fin de semana fuimos a hacer dos presencias junto a Marcos, una en Roof TV y otra en Arroyito, fuimos en el mismo auto solo porque nos llevó la misma persona".

Luego, la modelo aclaró que Marcos fue agradable con ella, pero que los rumores eran falsos: "Marcos me parece una persona muy tranquila, educada y respetuosa, pero no pasó más que compartir dos presencias. Los fans nos sacaron fotos e hicieron videos, nos vincularon pero no es así...", y agregó: "Me podría haber tocado viajar con cualquier otro famoso, no es motivo para vincularnos... Para mí fue una salida más, no esperaba tanta repercusión ni que se inventaran tantas cosas...".

La historia que subió Rocío Galera.

Por último, Rocío Galera dejó en claro que continúa soltera: "No estoy saliendo con nadie y nunca salí a hablar o confirmar algo que no pasó... No crean todo lo que ven en redes, ni saquen conclusiones si informarse. De mi parte doy por finalizado el tema".

J.C.C