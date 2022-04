Ángel de Brito contó quién sería la famosa que "filtra" información de la China Suárez

La China Suárez sigue en el centro de la polémica y este fin de semana un fuerte descargo en redes logró captar la atención.

La actriz se refirió a la supuesta conversación que habría tenido con parte de su entorno, en el que habría dicho "Yo no soy Rosa de Berazategui, soy la China de Zona Norte’", para hacer referencia a cómo le afecta a ella el escándalo con Wanda Nara y Mauro Icardi.

Lo cierto es que esta frase generó la bronca del intendente del municipio, quien hizo un post dedicado a la actriz que ella respondió con bronca. “Señor intendente, dispóngase a trabajar en vez de perder tiempo consumiendo mentiras. Y discúlpese públicamente por compartir algo que no es cierto. Gracias. Ya estamos grandes para el ‘le dijo que dijiste que me dijo que dijo’. Basta”, lanzó la ex de Benjamín Vicuña en redes.

A pesar de que lo desmintió la frase, en LAM sacaron a la luz quién podría ser la persona que hace llegar esta información a los programas de espectáculos. En este caso, fue Mariana Brey quien contó esta íntima charla de la China. "Hay que ver si la frase la dijo realmente… Paula Chaves se la contó a Mariana Brey y ella la cuenta al aire", dijo Ángel de Brito sobre quién es, a su criterio, la famosa figura que filtra información de la diosa.

Las hipótesis de Ángel de Brito sobre la "informante" de la China Suárez

Siguiendo esta línea, Ángel de Brito se animó a dar nombre y apellido sobre quién filtra datos de la China Suárez.

"Mariana Brey es amiga de Paula, lo ha dicho miles de veces. Capaz se lo dijo el año pasado cuando eran amigas y Brey se acordó ahora. Si se lo cuenta a ella, que trabaja en un programa de espectáculos, es para que lo cuente. Es así”, disparó el conductor.

Yanina Latorre, por su parte, aportó su información para sumar más datos al caso. "Después del llamado que me hizo por lo del Wandagate, todo lo que me dijo… Es capaz de decir eso y mucho más".