Ángel de Brito hizo una revelación en sus redes sobre su presente sentimental y sorprendió. A través de su clásico #Angelresponde, el conductor de LAM recibió consultas de sus seguidores en Instagram y dijo sus verdades.

Una de las preguntas que le hicieron al periodista tuvo que ver con su vida sentimental y aunque De Brito no suele hablar de eso, esta vez respondió tajante.

"¿Estás soltero o tenés pareja?", fue la consulta de uno de los fans de Ángel. Sin vueltas, el conductor respondió: "Enamorado hace siglos. No doy citas". De esta manera, dejó en claro que sigue en pareja, aunque decidió evitar mayores detalles.

Ángel de Brito reveló "las brujerías" que Milett Figueroa haría para retener a Marcelo Tinelli

En LAM, Ángel De Brito anunció recientemente que Milett Figueroa formará parte del nuevo proyecto de Marcelo Tinelli. Esta noticia despertó una ola de críticas por parte del conductor. “En Argentina nadie habló de Milett. No le importó a nadie que esté en el Cantando, salvo a nosotros que nos gusta criticarla”, lanzó furioso.

Enterado de que la madre de la modelo había expresado comentarios negativos sobre él, acusándolo de ser un chismoso, De Brito lanzó un duro comentario: “No necesito trabajar acostándome con nadie, no me acomodan así a dedo. No hago brujerías como la madre, no hago amarres. A Marcelo lo tiene bien amarrado de los pelos”.

