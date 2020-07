Ángel de Brito les dio un consejo a Damián y Samanta los finalistas de Bake Off

Angel de Brito tuvo una gran idea y no se la guardó. Si bien el polémico final de Bake Off llegó el domingo pasado y consagró a Damián Basile ya que la ganadora original, Samanta Casais fue descalificada por no cumplir con las reglas del programa (se comprobó que trabajó como pastelera en un restó) los fans no dejan de hablar del desenlace del ciclo conducido por Paula Chaves (quien no pudo estar en la grabación final ya que estaba a punto de dar a luz a Filipa).

Luego del fin del programa, el ganador, consagrado como el "mejor pastelero amateur de la Argentina" que se alzó con 600 mil pesos contó que tuvo un diálogo con Samanta y que limaron asperezas y que ya está todo bien entre ambos, no como con otros participantes que se sintieron perjudicados por la finalista.

En línea con la situación que viven ambos concursantes que llegaron a la final, Angel de Brito en su programa junto a Pía Shaw y Pilar Smith en CNN Radio Argentina tuvo una idea y la compartió al aire con los oyentes: "Si fuesen vivos, Samanta y Damián tendrían que ponerse una pastelería juntos", dijo al aire y muchos fans comenzaron a enviarles mensajes mediante las redes sociales a los finalistas para alentar la idea. ¿Escucharán al conductor o cada uno seguirá su camino de forma individual?