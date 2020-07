La palabra de Pampita tras la renuncia de Charlotte Caniggia a su programa

Cuando comenzó "Pampita On Line", el programa de Net Tv. de Carolina Ardohain, Charlotte Caniggia arrancó una nueva etapa en su vida como panelista del exitoso ciclo, pero luego de un movil con Yanina Latorre, aparentemente se habría enojado con la producción porque no le comentaron que la esposa de Diego Latorre era la entrevistada y decidió no asistir más al programa, según comentaron en "Los Angeles a la Mañana".

Andrea Taboada aseguró: "La que se fue y no vuelve nunca más al programa de la modelo y conductora, Pampita Ardohain es Charlotte Caniggia y tanto Angel de Brito el conductor del programa como las otras "angelitas" quisieron saber por qué y allí Yanina Latorre contó que a la hija de Claudio Paul y Mariana Nannis se habría molestado por comentarios que ella hizo en un móvil que le dio al programa.

Si bien todos esperaban la palabra de Charlotte, la que habló del tema fue la propia Pampita: "A nosotros nos encantaría que siga viniendo, tiene que tomar una decisión ella, probar, si le gusta, si se anima. La estamos esperando a ver si tiene ganas de aprender algo nuevo", comenzó diciendo y la cronista acotó: ¿Algunos la criticaron? y "Pampa" siguió: "Bueno... pero se aprende, este es un lugar donde no hay tanta presión y no le vamos a insistir a que sea algo que no es u opine algo que no quiera".

¿Volverá Charlotte?