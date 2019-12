Angie Balbiani reveló que sufrió bullying en Rebelde Way

Angie Balbiani protagonizó un particular personaje en la emblemática serie Rebelde Way que también protagonizaban Luisana Lopilato, Felipe Colombo y Benjamín Rojas, bajo la dirección de Cris Morena.

La actriz y actual panelista de Intrusos encarnaba a Felicitas, una estudiante que tenía problemas alimenticios y que sufría bullying por ello. Sobre este papel, Angie hizo una fuerte confesión que incluyó a sus ex compañeros de tira. “En el elenco de Rebelde Way tuve problemas de bullying”,dijo sin dar nombres de sus colegas. “Era doloroso que algunos compañeros me hicieran sentir mal” , contó en Teleshow y admitió que su familia estaba al tanto pero la producción del ciclo no estaba enterada. “Yo trataba de que no me importara”, tiró.

Luego habló de la importancia de su papel para los adolescentes de la época. : "Me impresiona el impacto que generó, amaba mi personaje y hacerlo porque era controversial. Creo que hoy Feli hubiera encontrado afinidad y odios, en ese momento me pasó. Había gente que en la calle me mostraba cariño y otra que me gritaba y sentía bronca porque se mostraba una parte de ellos que no querían que se viera”.