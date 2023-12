La reciente entrega del Martín Fierro de la Moda no estuvo exenta de polémica, especialmente en la categoría de “Mejor Influencer”, donde Angie Landaburu se alzó con el premio, generando reacciones divididas y críticas, especialmente por parte de Stephanie Demner, quien estaba en la terna.

La reconocida modelo no dudó en expresar su tajante postura ante las críticas que recibió tras ser anunciada como la ganadora en la categoría. Yanina Latorre fue una de las voces que cuestionó la legitimidad de la victoria, acusando a Landaburu de comprar seguidores y comentarios.

Sin embargo, la situación tomó un giro aún más tenso cuando Stephanie Demner, visiblemente angustiada por no llevarse el premio, apuntó directamente contra Angie.

El descargo de Angie Landaburu tras las críticas

En el programa "Mañanísima" de El Trece, Carmen Barbieri entrevistó a Landaburu para abordar la controversia. "¿Te molesta que Stephanie Demner haya llorado? Se sintió mal, estafada, creyó que iba a ganar ella", preguntó Barbieri. La respuesta de Angie fue diplomática: "No, como mujer nunca es lindo ver a otra mujer sufrir, menos una chica de mi edad. Nosotras hemos trabajado juntas, hemos viajado juntas por distintos trabajos".

Ante la insistencia de la conductora, Landaburu compartió su perspectiva sobre los premios y la importancia que tienen para la moda argentina. "La verdad es que para mí estos premios tienen siempre una connotación positiva, es la importancia que está tomando en el mundo la moda argentina, la exposición que tiene", afirmó la ganadora.

"Obviamente no me gusta ver llorar a nadie. A mí me hubiese encantado que ganen todos, porque creo que ya estar ternado es algo alucinante", acotó la joven.

Finalmente, la conductora indagó sobre si Landaburu había hablado con Stephanie después del episodio, a lo que Angie respondió de manera directa: "Yo no hablé con ella porque realmente no tengo nada para decirle. Simplemente que APTRA y los premios fueron alucinantes, y que entre todos tenemos que empujar para el mismo lado, que la moda sea cada vez mejor. Yo no tengo nada para decirle a ella porque no tengo nada para enseñarle a ella".

