Apareció Rusherking: cuál fue su reacción cuando le preguntaron por la China Suárez

Rusherking habló por primera vez después de la fiesta de los Martín Fierro que compartió con la China Suárez.

En LAM lograron hablar con el músico, quien eludió cualquier respuesta en relación a su vínculo con la actriz de 29 años. "Prefiero no hablar de estas cosas, soy un caballero, pero me fui mundial", dijo el trapero cuando le consultaron por la fiesta en la que apareció a los besos con la ex de Benjamín Vicuña.

Según informaron en LAM, Rusherking y la China Suárez llegaron al after party de los Martín Fierro después de un recital. Los rumores de romance comenzaron hace poco cuando Karina Iavícoli confirmó que mantuvieron una serie de encuentros.

Luego, los tortolitos fueron vistos en un reconocido restaurante y en la fiesta aniversario de un boliche. Ahora, parece que no tienen miedo de la prensa y viven su romance sin esconderse.

¿Quién es Rusherking?

Rusherking fue pareja de María Becerra hasta que se separaron en medio de un escándalo. La ex pareja enfrentó rumores de infidelidad y mantuvo un picante intercambio en redes sobre estas versiones.

A poco de cumplir 21 años, el cantante está teniendo gran proyección en la música urbana codeándose con colegas como Tiago PZK, Duki, Lit Killah, Trueno y Nicki Nicole, nombres que ya han ganado un enorme reconocimiento. “Todos venimos de abajo, pero somos pibes con muchos valores y que entendemos el no tener nada y ahora apreciamos la posición que tenemos”, dijo en su paso por "PH: podemos hablar".

Rusherking, el nuevo novio de la China Suárez.