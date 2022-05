Así es Rusherking, el nuevo interés amoroso de la China Suárez

La China Suárez y su incipiente romance con Rusherking está siendo la comidilla del momento y mientras muchos intentan saber cómo surgió este inesperado affaire, desde CARAS Digital te contamos quién es el cantante que conquistó a la actriz.



Rusherking comenzó a hacerse más conocido mediáticamente luego de su ruptura con María Becerra, la cantante del momento. La joven pareja estuvo una temporada juntos, ambos pertenecían al mismo círculo de amistades musicales y se apoyaban en el ascenso de sus carreras; sin embargo, el vínculo se cortó y no de la mejor manera.



En diciembre, María y Rusherking se separaron en medio de versiones de infidelidad por parte del trapero, algo que se evidenció en los descargos en las redes sociales de "la nena de Argentina", como fue bautizada Becerra. “Que bien te sale hacerte el pobrecito y mentir”,fue uno de los mensajes que se viralizaron.



Tras algunas semanas de idas y vueltas, la ruptura se hizo definitiva y cada uno siguió su camino. Ahora, el músico volvió a ser noticia al verse involucrado con Suárez.

¿Quién es Rusherking?

Llamado Thomas Nicolás Tobar y bajo el nombre artístico de Rusherking, el cantante es oriundo de Santiago del Estero. Llegó a Buenos Aires hace apenas tres años momento en que comenzó a contruir suy carrera musical.

Su apodo se debe a que cuando era chico jugaba al popular videojuego, "Counter Strike", y de ahí comenzaron a llaamarlo "Rusher" apodo al que después le agregó el "king". A poco de cumplir 21 años, ek cantante está teniendo gran proyección en la música urbana codeándose con colegas como Tiago PZK, Duki, Lit Killah, Trueno y Nicki Nicole, nombres que ya han ganado un enorme reconocimiento. “Todos venimos de abajo, pero somos pibes con muchos valores y que entendemos el no tener nada y ahora apreciamos la posición que tenemos”, dijo en su paso por "PH: podemos hablar".



De familia humilde, Rusherking se refirió a su dura infancia: “Mi papá es taxista y mi mamá ama de casa, mi papá labura todo el día, tuve una infancia muy humilde. Había veces que no teníamos para comer, tomábamos mate cocido con pan al mediodía y a la noche", contó.

"NOW", el nuevo tema de Rusherking y Tiago PZK, después de los éxitos “Además de mi” y “Cerca de ti”

“Empecé con el freestyle en Santiago, mis papás me bancaban y después cuando vieron que empecé a ganar, me bancaron más y fui creciendo hasta que un día me puse a hacer canciones y me vine a Buenos Aires. Me vine solito y ahora me empezó a ir muy bien, pero al principio con mis amigos dormíamos en el sótano de una peluquería, a veces no teníamos donde dormir y comer”, había contado sobre sus comienzos.

El video de la China Suárez y Rusherking, mimosos

Después de este video de María Becerra, aparecieron imágenes que confirman el amorío entre la China Suárez y Rusherking.

Durante la fiesta posterior a la ceremonia de los Premios Martín Fierro 2022, aparecieron imágenes de la actriz y el cantante muy cerca disfrutando de la celebración.

Fue Pampito uno de los periodistas que difundió las imágenes inéditas, en donde se observaba al músico dándole besos en el cuello a la actriz mientras ella bailaba "Disciplina", el tema de Lali Espósito.