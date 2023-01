Argentina 1985 se prueba para los Oscar en los Globos de Oro

"Argentina 1985", el filme dirigido por Santiago Mitre y protagonizado por Ricardo Darín y Peter Lanzani, tendrá esta noche una gran oportunidad en los Globos de Oro, que lo pone en carrera para los Oscar, el máximo galardón de Hollywood en donde compite como Mejor película extranjera.

La película, que tuvo un éxito excepcional en nuestro país, cuenta la historia del juicio a las juntas, un tema que tocó los corazones de los argentinos al recordar la etapa más oscura de nuestro país. Esta noche, la cinta compite en 80va entrega de los Globos de Oro que transmitirá TNT desde las 22 horas.

Luego de sus premiados pasos por los Festivales de Venecia y San Sebastián el año pasado, "Argentina, 1985 iniciará un viaje importante en el mundo de las premiaciones, disputando la terna de Mejor Película en lengua no inglesa con la alemana Sin novedad en el frente, la belga Cerca, la surcoreana Decisión de partir, y la india RRR.

De cara a la importante velada, Axel Kuschevatzky, productor de la cinta, habló con Perfil y dio detalles de la temporada de galardones. “Los premios se dividen en tres categorías: los premios que da el periodismo, los que da la crítica y los que da la industria, y votan diferente. La Hollywood Foreign Press Association, que es la asociación que vota los Golden Globe, no vota igual que el National Board of Review. En asociaciones de críticos, rara vez superan los 500 votantes, y en los Oscar votan 9000 personas. Entonces, no se comparan las lógicas con que vota cada asociación”, contó.

Luego, sobre la importancia del filme argento, destacó: "Nunca dudamos de la historia que queríamos contar a nuestra gente. Y la idea de que una película genera discusión, y eso queda en el tiempo, es una idea hermosa. Nosotros no pretendíamos que todo el mundo la aceptara, sabíamos que había muchas lecturas, algunas que íbamos a estar de acuerdo y otras en contra, o muy en contra. Pero que abra a una generación nueva que desconocía la existencia del juicio el hito que es para historia del país (que es algo que supera a la película) nos llevaba para adelante. Una película que genera discusión es una película que está viva.

Dónde ver los Globos de Oro

Transmitida por la NBC en los Estados Unidos, la ceremonia se podrá ver en toda Latinoamérica a través del canal TNT, a partir de las 22 horas. Previo a esto, la alfombra roja podrá verse desde las 19 horas a través del canal E Entertainment.

Esta entrega de los Globos de Oro es especial, ya que marca el regreso de la premiación a la TV después de su ausencia en la edición anterior debido a las críticas por la falta de diversidad en las nominaciones.