"Argentina, 1985": un camino emocional hacia el momento más oscuro de nuestra historia

La película de Santiago Mitre nos sumerge de lleno en la realidad de 1985, cuando los fiscales Julio Strassera y Luis Moreno Ocampo, interpretados por Ricardo Darín y Peter Lanzani, hicieron historia llevando un proceso judicial por el cual se enjuiciaba a los responsables del peor horror vivido en nuestro país.

El Juicio a las Juntas Militares es quizás el episodio histórico de nuestra joven democracia que más impactó a la sociedad. El lema “Verdad, Memoria y Justicia” se afianzó con fuerza en esa convulsionada Argentina de los 80 que volvía a saber de derechos, pero con la pesada bota militar, amenazando con pisar fuerte a quienes intentaran enfrentarlos.

“Argentina, 1985” refleja este pedazo importante en nuestra historia y lo hace de manera magistral, con un guión que nos lleva a recorrer parte del periodo más oscuro, triste, nefasto y desolador de nuestra patria, pero con la convicción de que es necesario tener memoria para no repetir errores del pasado, recordando que nuestra democracia es algo que está en constante construcción y que mantenerla es parte del trabajo diario de todos.





“El Juicio a las Juntas, yo lo viví como creo que la mayor parte de la ciudadanía, con un poco de escepticismo y prudencia, y con el correr de los días y viendo que el juicio se estaba llevando a cabo, mi entusiasmo fue creciendo”, dijo Ricardo Darín en una conferencia de la que CARAS Digital fue partícipe. “El alegato final de Strassera y la posibilidad que se me dio de hacer esa escena en donde se da este momento histórico fue de gran impacto incluso antes de leer el guión”, agregó sobre la emoción que le generó poder ser parte de este filme que estrena este jueves en distintas salas de todo el país.

“Por mi parte lo viví con mucho respeto, sabíamos y sabemos que es una película muy importante y está bueno recordarlo. Lo hicimos con mucha conciencia y ganas de poder contarlo de la mejor manera y fue un placer trabajar con mis compañeros”, acotó Peter Lanzani, quien a diferencia de su compañero, no vivió el proceso militar ni los posteriores juicios.



Fue en ese momento, que Alejandra Flechner, quien interpretó a Marisa (la esposa de Strassera), explicó la relevancia actual de contar esta historia en la gran pantalla: “Fue muy importante ese juicio para nuestra sociedad en ese momento, porque la dictadura cívico militar se vivió sabiendo y no sabiendo; no toda la sociedad sabía lo que estaba sucediendo y eso fue fundamental, entonces esos valores de este juicio se siguen sosteniendo, que creo que nuestra sociedad y nuestro país sigue creyendo: en la justicia, en la defensa de los derechos humanos, de la no violencia como camino hacia la construcción de una sociedad que construye en conjunto”.

"Elegir los casos testigos para la película fue durísimo"

Para ejemplificar lo que fue el juicio, Santiago Mitre y todo su equipo tuvieron que ser precisos al elegir los casos que se utilizarían para dar cuenta de lo que fue este proceso en búsqueda de justicia. No fue una tarea fácil porque hubo cientos de testigos, con experiencias diversas, dramáticas y dolorosas, y esto es algo que el director tuvo en cuenta desde el primer momento en donde comenzó a investigar para darle entidad al guión.



“Fue difícil. Había muchas cosas que nos emocionaban por su valor cívico, por la manera en la que se concibió en juicio y por la dureza de lo que allí se contó. Por eso, esa elección fue muy difícil y seleccionamos el de Adriana Calvo Laborde que es el que tiene una contundencia y un poder enorme en la manera en que ella se sentó ante los jueces a hablar. Fue, por otro lado, el primer testimonio de una superviviente de un campo de concentración. Ese caso fue durísimo, y todas las crónicas de la época lo remarcan como el testimonio que abrió aguas. Luego había otros que me parecieron importantes como el de Pablo Díaz por la lucha de los estudiantes secundarios, el de Alejandra Nastal que denunció las violaciones en los campos de concentración, había muchos y teníamos que retratar esa dureza y esa valentía con la que hablaron los testigos en dos horas”.

Construcción de la emotividad

“Trabajamos muy enfocados y tranquilos, contentos y confiados en la película que Santiago tenía en su cabeza, teniendo como guía este guión que es un ejemplo, que al margen de que no sepas que pasó en ese momento, se encarga de acompañar paso a paso el relato y por eso ocurre lo que ocurre a nivel emocional. Ahora que lo vamos a poder disfrutar en nuestro país va a ser muy fuerte. Esta película llega a donde quieras, porque es muy difícil no encontrar una sociedad que no haya sido avasalladla, ninguneada y atropellada, que no pueda identificarse en esto. El espíritu de esta película llega a todos lados”, afirmó Darín.

Fue Mitre junto a Mariano Llinás, quienes crearon este guión imponente, que justamente tenía como premisa que el público sintiera la experiencia de vivir en la Argentina de 1985 “como si fuese ahora”, generando así “los sentimientos y las emociones que podrían haberse provocado en ese momento”, destacó el director en la conferencia de prensa a la que tuvo acceso CARAS Digital.



Además del costado más duro, la película logra un balance perfecto con esa emotividad ante el horror y con el humor que deviene de ello para poder sobrellevar las emociones por las que se atraviesa. “Hay como una descompresión que permite que el oxígeno vuelva a ingresar y entonces uno está preparado para lo que sigue... No es un corte, es casi un aporte en algunos casos”, destacó Ricardo, quien aseguró que esto fue como una “válvula de escape”, un mecanismo de defensa inherente al ser humano.

Por su parte, Mitre agregó: "El humor fue una pequeña barrera de protección frente al horror de lo que estaban investigando".

Con un tinte costumbrista, “Argentina, 1985” no descuida esas construcciones del día a día, el desayuno en familia, llevar a los chicos al colegio, preocuparse por ellos, recurrir a los amigos fieles que no omitirán la verdad, todo está ahí formando parte de algo más grande que logra meternos de un tirón en esa época, despertar esos recuerdos tan emotivos para quienes pudieron vivir esos años y despertar el interés de otras generaciones que llegaron después. “Es una película que le habla a las futuras generaciones y está bueno poder recordarlo y transmitir este tipo de emociones, es una experiencia que vale la pena vivir”, aseguró Peter Lanzani en este sentido.



Camino a los premios Oscar

La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas eligió el pasado lunes a "Argentina 1985", de Santiago Mitre, para representar al país en los premios Oscar.

En un evento al que asistió CARAS Digital, la entidad seleccionó al filme protagonizado por Ricardo Darín y Peter Lanzani para que sea la representante local en la afamada premiación.

Luego de una emocionante y extensa ovación en la 79° edición del Festival Internacional de Cine de Venecia, y de recibir el pasado sábado el premio del público en el Festival de Cine de San Sebastián, "Argentina, 1985" continúa su exitoso camino para consolidarse como uno de los estrenos más relevantes de este año.

El filme estrenará este jueves en las salas locales y se espera con mucha emoción la repercusión que causará en el público argento.



"Todos amamos el cine argentino y queremos que se sostenga en el tiempo... Es un orgullo para nosotros poder contar esta increíble historia tan contemporánea porque nos plantea preguntas sobre el hoy y sobre la democracia que tenemos que defender todos", dijo Axel Kuschevatzky, productor de la película, al conocer la novedad de la elección.

"Ojalá que haya consideraciones para la película porque estamos muy orgullosos. El valor más elevado es el nivel artísitico, interpretativo y técnico, es sólido por donde lo mires", sumó Ricardo Darín al respecto. "La expectativa genera sufrimiento, yo ya gané", agregó Lanzani con respecto a futuros premios.