Aseguran que Martín Redrado fue denunciado por sus vecinos: conocé los motivos

Martín Redrado fue el protagonista de un escándalo durante el fin de semana cuando sus vecinos lo denunciaron por la fiesta que realizó en su casa.

El empresario celebró su cumpleaños en su exclusivo departamento de Belgrano pero los festejos no fueron bien recibidos por parte de los residentes del lujoso barrio.

"Esto fue el sábado a la noche. Martín festeja su cumpleaños como todos los años en el que suele hacer un mega fiestón en donde tira la casa por la ventana y convoca entre cuarenta y cincuenta invitados", contó Paula Varela en Socios del espectáculo.

"Lo que me cuentan es que Redrado no es muy querido con los vecinos del barrio. Y no sabés con quién tuvo un escándalo en el pasado: con Jorge Guinzburg y su mujer, Andrea Stivel. Porque construyó un sobrepiso y le tapó todo el sol a la pileta de Jorge", agregó la periodista sobre el antecedente de Martín Redrado en el vecindario.

"No lo quieren como vecino. Y cada vez que hay música le mandan a la policía. La policía fue y salió un amigo de Martín a arreglar un poco la cuestión, a hablar con los policías. No salió Martín", siguió.

Luciana Salazar también denunció a Martín Redrado: "Hace ocho meses que..."

Martín Redrado no gana para disgustos y, además de la mala relación con los vecinos, también mantiene un vínculo complicado con Luciana Salazar.

"Ahora estamos con el tema de la cuota alimentaria, que hace ocho meses que no cumple. Es increíble que Martín Redrado, una persona solvente que lo ha demostrado con la cantidad de fantochadas que hace, no puedo creer que se estén vulnerando los derechos de una menor, pero le está jugando en contra”, dijo en Socios del espectáculo.

Luciana Salazar aprovechó el espacio y también cuestionó la carrera de Martín Redrado y aseguró que le sorprendió que no se encuentre en la lista de los economistas más influyentes del país. Igual, el que toma las decisiones es él, pero se está equivocando mucho, creo que, en algún momento, se va a arrepentir de todo lo que está haciendo, si tiene un poquito de alma”, disparó.