En la tarde del sábado 19 de marzo, el clima acompañó para que el Lollapalooza Argentina 2022 se lleve a cabo sin problemas. En un día soleado, Nicki Nicole, Pabllo Vittar, Machine Gun Kelly, Doja Cat y The Strokes, entre muchos otros, se presentaron en el Hipódromo de San Isidro y cautivaron a su público. Más de 100.000 personas asistieron al Festival y disfrutaron de una tarde a pura música.

Así se vivió el segundo día del Lollapalooza Argentina 2022

El Festival en sus cinco escenarios recibió también a DJ Uopa Nachi, Mundo Arlequin, Ciro Alboroto, Rock N' Learn, Pequeño Pez, PJ Mask, Lucia Tacchetti, Ghetto Kids, D3Fai, Kiddo Toto, Taichu, FMS, Dani Ribba, Ashnikko, Chris Lake, Justin Quiles, Moloko, Girl Ultra, Lola Indigo, LP, Kehlani, Jack Harlow, Wiranda Johansen, Derby Motoreta's Burrito Kachimba, Two Feet, Litto Nebbia, Khea, Alan Walker, Chiara Parravicini, Clara Cava, JXDN y Él Mató a un Policía Motorizado.

Marc Seguí, el artista mallorquín brilló en el escenario Alternative. El intérprete de "tiroteo" causó sensación a las tres de la tarde, con sus tonos melódicos y estribillos pegadizos.

Nicki Nicole fue ovacionada por el público en su primera participación en el Festival. "Wapo Traketero" y "Plegarias" fueron las canciones que el público más aplaudió. La rosarina mostró su versatilidad en la música, pasando del R&B a la cumbia y de la balada al reggae. La cantante invitó al escenario a Duki y Bizarrap para cantar juntos "YaMeFui", y se despidió muy agradecida con sus fanáticos.

Con Megan Fox a un costado, Machine Gun Kelly fue uno de los platos fuertes en este día del Lollapalooza Argentina 2022. El rockero deslumbró con su estilo emo, punk y californiano."Ay!" y "Misery Business" fueron sus temas más aplaudidos.

Doja Cat la rompió en el escenario de Samsung. Con el pelo rosa y un conjunto de pantalón y top negro con fucsia, la cantante norteamericana hizo bailar a todo el público. En su primera visita al país, Amala Zandile Dlamini demostró su vibrante propuesta y sensación que su música genera.

Pabllo Vittar, la artista drag brasileña actuó para una multitud desde el escenario Perry's. Uno de los temas que causó sensación fue "Open Bar", un éxito desde el inicio de su carrera.

Julian Casablancas volvió con su banda The Strokes para volver a tocar en el país. Apenas comenzó a sonar la canción "You Only Live Once" fue tanta la emoción de más de 100.000 personas, que hicieron vibrar el Hipódromo de San Isidro. Los presentes no pararon de bailar y alentar a su banda de rock favorita. "Alguna vez tendremos un show normal en Argentina" bromeó el cantante, que es fanático del Mantecol, dejándose llevar por la ovación de sus fanáticos y alentando a su público.