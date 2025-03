La esperada segunda temporada de El Fin del Amor ya tiene fecha de estreno y llega con más intensidad que nunca. La serie argentina original de Prime Video protagonizada por Lali Espósito regresa el próximo 16 de abril, dispuesta a conquistar nuevamente al público en más de 240 países y territorios.

En esta nueva entrega, Tamara (Espósito) enfrenta el desafío de equilibrar su reciente fama tras la publicación de su libro de ensayos con las dificultades personales que la atraviesan. Si bien el éxito profesional la ubica en el centro de la escena, un proceso judicial por la muerte de su padre y un interés amoroso inesperado complicarán su vida de maneras que nunca imaginó.

Así será la segunda temporada de El Fin del Amor con un electo de lujo

La serie cuenta con un elenco estelar encabezado por Lali Espósito, quien además de protagonizarla, también se desempeña como productora ejecutiva junto a Erika Halvorsen (La Persuasión, Pequeña Victoria) y Tamara Tenenbaum (El Comandante Fort).

Acompañando a Espósito, regresan rostros conocidos y se suman nuevas incorporaciones al elenco, entre ellos Verónica Llinás, Vera Spinetta, Julieta Zapiola, Daniel Hendler, Alejandra Flechner, Mariana Genesio Peña, Candela Vetrano, Brenda Kreizerman, Martina Campos, Andrés Gil, Lorena Vega, Martín Rechimuzzi y Alejandro Tantanian.

La segunda temporada de El Fin del Amor se suma a un catálogo de producciones originales de Prime Video que incluyen éxitos como Los Tinelli, Cromañón, Barrabrava, Argentina, 1985, Iosi, El Espía Arrepentido, entre otros. Además, se podrá disfrutar junto a las aclamadas producciones internacionales como The Idea of You, Fallout, Citadel y El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder.

Con una trama que promete más emociones, tensiones y dilemas, El Fin del Amor regresa con una nueva temporada lista para cautivar a los espectadores. La cuenta regresiva ya comenzó, y el próximo 16 de abril podrán descubrir qué le depara el destino a Tamara en esta nueva etapa de su vida.

