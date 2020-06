Axel Kuschevatzky habló sobre "Casados con Hijos": "Serán cinco y esa es la realidad"

El regreso de "Casados con Hijos" en su adaptación teatral, que llegará en 2021 y ya vendió más de 60 mil entradas, sigue dando tela para cortar. Y en esta oportunidad habló por primera vez, Axel Kuschevatzky, uno de los guionistas junto a Diego Alarcón, de la ausencia de Érica Rivas.

En una entrevista con el periodista Juan Etchegoyen en “Mitre Live”, desde Los Ángeles, el autor opinó sobre la noticia que se conoció hace algunas semanas y también se refirió a los textos de la obra. “No nos sentamos todos juntos a hablar del guión. Tenemos una relación de muchos años. Te diría que de las doce películas que Guillermo hizo, trabajé con él en diez. Soy amigo de Luisana y de Michael. Con Marcelo nos seguimos escribiendo. Nunca se cortó. Quiero ser concreto. Es imposible que no hagamos ninguna referencia al contexto. Tenés que hacerte cargo de cómo cambio el vocabulario. Eran preocupaciones comunes. Entender como el contexto nutre al material. No es que nos sentamos específicamente para eso. Florencia y Luisana no van a hacer algo en lo que no estén de acuerdo, ni nadie lo va a hacer”, comenzó diciendo Kuschevatzky para luego referirse a Rivas...

“Fue un proceso largo. Nosotros sabíamos que era una posibilidad que Érica no esté. A mi me da un poco de tristeza porque me hubiese gustado. Las circunstancias son otras. Casados con Hijos eran en cámara seis integrantes, serán cinco y esa es la realidad. Trabajaremos para que todo sea un pie o un remate. Para que la gente se ría toda la obra y lo disfrute. Que se disparen discusiones. Nuestro trabajo es hacer que funcione”.

Consultado sobre la posibilidad de sumar una actriz en reemplazo de Rivas, agregó: “Yo acá soy solo guionista. Me limito a contestar como alguien que escribe desde algún lugar cerrado. Hay respuestas que no la tengo que dar yo”.