Barbie Simons habló sobre la posibilidad de convertirse en madre

Conductora, modelo, productora y periodista, Barbie Simons, la hija del recordado Leonardo Simons, es una verdadera máquina de trabajar, es parte del noticiero de C5N, "Mañanas argentinas". Integra el programa "Hay que ver"de Canal 9 y los sábados conduce "Chicas pochocleras". De novia y muy enamorada de Maximilianio Klevelich habló de su relación con él y sobre si le gustaría convertirse en madre.

"La maternidad no es un tema pendiente. No siento la necesidad de ser madre para sentirme plena. Amo a mi sobrino (hijo de Vanesa su hermana), debo ser la mejor tía del mundo, y a los hijos de mis amigas. Canalizo por ahí. Y estoy bien, soy feliz. Me gusta la vida que tengo", contó en diálogo con La Nación.

Sobre su novio quien reside en Miami aseguró: "Es muy independiente y prefiere seguir disfrutando de sus espacios a su manera. Estoy acostumbrada a mis tiempos, a estar sola. Casi no he convivido; fueron cortas las convivencias, y siempre tuve mi lugar. Por ahora, estamos bien así", finalizó.