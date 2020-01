Filtran el último mensaje que Kobe Bryant envió minutos antes de morir

Antes de la trágica muerte de Kobe Bryant el domingo, la leyenda de la NBA le envió un mensaje vía Instagram a una de las estrellas prometedoras del deporte: el jugador de baloncesto universitario Shareef O’Neal, el hijo de Shaquille O'Neal, quien fue compañero de equipo de Bryant en los Lakers durante la época dorada.

Horas después de que se supo la noticia de que Bryant había muerto en el trágico accidente, junto con su hija Gianna de 13 años y otras ocho personas, el atleta de 20 años compartió una captura de pantalla de un mensaje que había recibido de Bryant al principio del día.

La nota, enviada a través de mensajes directos de Instagram, tenía a Bryant preguntándole a Shareef: "¿Estás bien, Fam?" Su pregunta fue enviada alrededor de las 8:29 a.m. Shareef respondió a las 10:58 a.m. "¡Sí!", escribió y añadió: “Estoy trabajando para descubrir cuál será mi próximo movimiento. ¿Como estás?".

Literally this morning you reached out to me ....😔 I love you forever unc❤️ I love you pic.twitter.com/3oVgvKKUkm