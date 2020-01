Mauro Icardi saludó a Valentino López por su cumpleaños, ¿que dirá Maxi?

View this post on Instagram

Feliz Cumpleaños Valu 🎈🎂🎁 nos conocimos cuando tenias solo 4 añitos, y hoy sos todo un hombrecito Bomber!!! Ya son 11 !!! En todos estos años hemos compartido de todo y acá voy a estar para que sigas creciendo con los mismos valores que tenes y darte todo mi amor!! Te quiero mucho Bomber!!! ❤️ Tantissimi Auguri!! 🎊🎈 @valu.9