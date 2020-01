El Polaco, en problemas: habló una de las chicas de la polémica foto y lo prendió fuego

El fin de semana, Ángel de Brito, difundió unas polémicas imágenes del Polaco que lo muestran abrazado con dos chicas, y luego otra en donde aparece con una de ellas sentado en la terraza de un bar.

En medio del inminente escándalo, Barby Silenzi, pareja del cantante con quien está esperando a su primera hija juntos, salió al cruce: "Son fans de él. No veo nada raro. Nosotros estamos súper bien, de vacaciones. No tengo nada que preguntarle al Polaco al respecto, se saca fotos con tantas chicas que ni me preocupa", aclaró.

Sin embargo, este lunes una de las jóvenes salió a desmentir a Silenzi y confirmó que El Polaco se le habría insinuado. “Yo trabajo de influencer en un boliche y el Polaco vino a tocar. Tenía una mesa afuera y nos invitó. Me puse a hablar con él y le pedí una foto para el boliche. Me empezó a hablar de Barby en tono de broma, que no me podía abrazar porque se iba a poner celosa. Justo siento el flash de la cámara, el Polaco se movió y yo me resbalé entonces sale como que lo estoy abrazando”, comenzó en un audio que le envió a Tomás Dente en Nosotros a la Mañana.

“Después hubo miradas y sonrisas, pero yo lo hacía de buena onda porque estoy conociendo a alguien del entorno del Polaco y Barby, y no quería que pasara esto. Cuando él se iba, me agarro de la cintura y me dijo que estaba muy fachera, me dijo de irnos juntos. Le dije que no, que me quedaba en el boliche. Yo no tengo intenciones de hacerle mal a nadie, menos a una mujer embarazada. Yo no soy fan de él. Si no pasó algo, es porque yo no quise porque estoy conociendo a alguien”, cerró la joven.