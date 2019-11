¿Todo mal? Barbie Vélez reveló el motivo por el que no sube más fotos con su novio

Si bien en un primer momento Barbie Vélez y Lucas Rodríguez decidieron mantener un bajo perfil en cuanto a su romance, lo cierto es que tras blanquear la relación se mostraban muy juntos en las redes sociales. Luego de que trascendiera de que podrían estar atravesando una crisis -pues no se muestran más juntos en el universo 2.0- la heredera de Nazarena Vélez habló sobre la decisión de no publicar más fotos junto a él.

“Yo soy actriz y quiero mostrarlo pero no tengo que obligarlo a él a exponerse. El hecho de que esté conmigo no quiere decir que tenga que venir a todos los eventos o que tenga que sacarse fotos”, le dijo a revista Pronto. “Yo quiero respetar su lugar. Es un ser que me trajo mucha tranquilidad y amor”, agregó la hija de Naza.

“La personalidad de uno va cambiando porque vas madurando. No soy la misma que a los 20. Hoy entiendo que está bueno que cada uno tenga sus espacios”, sumó.

“La realidad es que estoy muy contenta y espero que la relación dure mucho. Lucas es dulce, romántico y cero celoso”, cerró Barbie.