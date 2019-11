Barby Franco disparó sin piedad contra Fernando Burlando: "Se fue de viaje con amigos y no estuvo en mi cumpleaños"

Barby Franco y Fernando Burlando, no están pasando su mejor momento. La pareja canceló su boda de forma repentina y ahora se volvieron a enfrentar por otra cuestión: él se fue de viaje con amigos y se olvidó del cumpleaños de ella.

"Las cosas entre nosotros no estaban bien y menos ahora, después de lo que hizo: se fue dos semanas a hacer kitesufr con amigos y justo era mi cumpleaños. Encima no me mandó ni una florcita, me llamó pero no me regaló nada. Después volvió con suerte se acordó que había sido mi cumpleaños y porque me veía re angustiada, me regaló una cartera que encima no me gustó y la fui a devolver", dijo la modelo notablemente angustiada.

Como compañera de trabajo de Pampita, fue a su casamiento y se divirtió en grande pero no pasaron desapercibido los pensamientos sobre su boda. "La pasé re mal, estuve super triste pero soy muy libriana. Cuando es sí, está todo bien y cuando no, no hay vuelta atrás".