La confesión de Barby Franco: ¿cerca de la separación definitiva con Burlando?

Barby Franco admitió que su relación con Fernando Burlando enfrentará un nuevo desafío. En Pampita Online, la modelo contó que este verano se separará con el abogado por cuestiones laborales.

"Sigo viviendo con él hasta que vuelva la relación, pero está todo bien igual. No me voy a ir (de la casa donde conviven). Ya me fui dos o tres veces y me fue mal… ¡ahora me quedo!", dijo la modelo.

Luego agregó: "Creo que voy a hacer temporada con Flavio Mendza y creo que él se va para Punta del Este. Así que veremos. En esta etapa tengo ganas de trabajar y hacer cosas por mí. El único día que voy a tener libre son los lunes. Sería una locura agarrar el avión el lunes e ir hasta allá y volver el martes. Es imposible", disparó.