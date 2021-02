Barby Silenzi habló de su reencuentro con El Polaco y atacó a su ex pareja

Barby Silenzi enfrentó los rumores de una posible reconciliación con El Polaco después de que aparecieran imágenes juntos en un restó.

La bailarina habló en LAM sobre este reencuentro y aseguró que su hija Abril es el motivo que los une por ahora. "Hicimos trámites, tenemos una hija en común no nos vamos a llevar mal", contó en el programa de Ángel de Brito.

Luego, se animó a hablar de Valeria Aquino, ex pareja de El Polaco y mamá de Alma, su segunda hija. "Hay un punto en el que las mujeres le perdonan todo al Polaco. Siempre termina bien parado, porque en su momento Valeria Aquino lo destruyó, y hoy parecería que está de su lado, contenta con esta separación”, dijo Mariana Brey y Barby disparó: “A algunas les conviene estar de buena onda con él, porque si no se les acaba”.

Además, Silenzi hizo mención de la batalla judicial de Aquino con el cantante, cuando lo denunció por violencia de género. “No me quiero meter en ese tema, pero ese fue uno de los motivos de mi distanciamiento de ella. Porque no puedo creer que una persona pueda hacer una cosa así tan grave, pero no me voy a meter en el tema", aseguró sin mostrar solidaridad con Valeria.

“Lo único que puedo decir es que conozco al Polaco hace cinco años y en ningún momento él fue violento conmigo. Es lo único que puedo decir en base a mi experiencia. Pero no quiero meter en el tema ni opinar mal de nada”, agregó.