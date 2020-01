Barby Silenzi compartió una foto hot del Polaco y "marcó terreno"

Barby Silenzi atraviesa uno de los momentos más felices. En pareja con El Polaco, la bailarina espera a Abril, su primera hija con el artista, ella por su parte ya es mamá de Elenita, a quien tuvo con Francisco Delgado.

En medio de la dulce espera, Silenzi tuvo que enfrentar a una nueva polémica con su pareja luego de que fuera fotografiado con unas mujeres en un boliche.

"Son fans del Polaco. No veo nada raro. Nosotros estamos súper bien, de vacaciones. No tengo nada que preguntarle al respecto. Se saca fotos con tantas chicas que ni me preocupa", dijo Barby en una charla con Ciudad Magazine descartando cualquier infidelidad.

Pero por si eso no fue suficiente, la bailarina se volcó a sus redes sociales y compartió una sugerente foto del cantante tropical y "marcó terreno": "Él es mi novio, el más potro del mundo. Te amo, mi amor", escribió Silenzi junto a la imagen.