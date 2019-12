Brad Pitt estaría de novio con una famosa actriz

Desde que se separó de Angelina Jolie, Brad Pitt fue vinculado sentimentalmente con muchas mujeres. Ahora, algunos medios afirman que está saliendo con Alia Shawkat, una joven intérprete.

Los rumores surgieron porque ambos fueron vistos juntos en tres oportunidades diferentes. En septiembre participaron del estreno de la obra de teatro A Play is a Poem; después fueron a ver The New One y, por último, se pasearon por una galería de arte llamada Wilding Cran.

Pero lejos de que triunfara el amor, el mismo Brad se encargó de desmentir todo. "No es que me esfuerce a fondo por evitarlo, pero tampoco lo busco. Ni me acuerdo de con cuántas mujeres me han relacionado en los últimos dos o tres años, y en ninguna de esas ocasiones resultaba ser cierto", dijo en una entrevista.